البصرة.. إعادة افتتاح رصيف حيوي في سايلو أم قصر

شفق نيوز– البصرة

أعلنت الشركة العامة لتجارة الحبوب، يوم الأربعاء، إعادة افتتاح الرصيف البحري رقم (10) في سايلو أم قصر، بعد استكمال أعمال الصيانة والتأهيل، في خطوة تهدف إلى دعم عمليات استيراد وخزن الحنطة وتعزيز كفاءة المناولة البحرية..

وقال مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب، حيدر الكرعاوي، لوكالة شفق نيوز، إن "إعادة افتتاح الرصيف البحري رقم (10) جاء بعد إنجاز أعمال صيانة وتأهيل شاملة، وإعادته للعمل بكامل جاهزيته التشغيلية، الأمر الذي سينعكس بشكل مباشر على تسريع عمليات تفريغ البواخر وتقليل الكلف التشغيلية، فضلاً عن زيادة الإيرادات المتحققة للشركة".

وأوضح أن "تشغيل الرصيف يمثل امتداداً لخطوات تطوير البنى التحتية لمنظومة الخزن والنقل، لاسيما بعد نجاح الشركة في إعادة السايلو إلى طاقته التشغيلية الكاملة خلال عام 2023، عقب سنوات من التوقف، الأمر الذي عزز من قدرات الخزن الاستراتيجي وسرّع وتيرة تداول الحبوب المستوردة".

وأضاف الكرعاوي، أن "الرصيف البحري يعد من أبرز المرافق الحيوية التابعة إلى سايلو أم قصر، كونه مخصصاً لاستلام وخزن الحنطة المستوردة، فضلاً عن كونه المنفذ البحري الأهم لدخول شحنات الحنطة إلى البلاد، ما يمنحه دوراً محورياً في دعم الأمن الغذائي وتوفير مفردات البطاقة التموينية".

وأشار إلى أن "أعمال الصيانة والتأهيل نُفذت بجهود الملاكات الهندسية والفنية المحلية، التي عملت على إعادة تأهيل الرصيف وفق معايير فنية متقدمة، ما يعكس قدرة الكوادر الوطنية على إنجاز المشاريع الحيوية بكفاءة عالية ودون الاعتماد على شركات خارجية".