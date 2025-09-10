البصرة.. إطلاق سراح الناشط علاء الرماحي بعد اعتقاله لمدة يومين

شفق نيوز- البصرة

أفاد مصدر مطلع، يوم الأربعاء، بإطلاق سراح الناشط علاء الرماحين بعد اعتقاله لمدة يومين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الرماحي، أطلق سراحه بكفالة، بعد أن اعتقل منذ يومين على خلفية دعوى قضائية تقدم بها مدير صحة البصرة".

كما أصدر مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة، بيانا ورد لوكالة شفق نيوز، ثمن فيه "موقف القضاء العراقي في البصرة ونقابة المحامين، بدعم وتعزيز حقوق الانسان، عبر إطلاق سراح الرماحي".

وطالب بـ"الاتجاه الى الحوار وبناء علاقة بناءة مع المدافعين في ملف حقوق الانسان، ونطالب الحكومتين المركزية والمحلية بدعم حرية الرأي وحرية التعبير".