البصرة.. طالب اعدادية ينتحر بحديقة ويترك رمز هاتفه

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي بمحافظة البصرة، اليوم الثلاثاء، بإقدام شاب على الانتحار أقصى جنوبي المدينة مركز المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "شابا في الثامنة عشر من عمره وهو طالب في المرحلة الإعدادية أقدم على الانتحار شنقا بواسطة حبل معلق في شجرة داخل إحدى الحدائق القريبة من منزله الواقع بقضاء الفاو أقصى جنوبي مدينة البصرة مركز المحافظة".

وبين المصدر، ان "التحقيقات الاولية في الحادث اثبتت ان سبب الانتحار هو معاناة الشاب من حالة نفسية"، لافتا إلى أنه "ترك رسالة طالب فيها شقيقه (منتظر) بان يقوم بدفنه، فيما كشف فيها عن رموز هاتفه وهي (I'm sorry) ".