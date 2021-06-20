البصرة.. صراع قضائي بين صحفي ودائرة الصحة وتعهد حكومي بالتدخل

شفق نيوز/ اوضح الصحفي فؤاد الحلفي من محافظة البصرة، اليوم الأحد، الصراع الدائر بينه وبين دائرة صحة المحافظة، على خلفية مقطع مصور انتقد فيه الدائرة.

وقال الحلفي لوكالة شفق نيوز، إن "دائرة صحة البصرة قامت برفع قضائية ضدي تحت بند التشهير بالدائرة، فضلا عن دعوى أخرى من قبل ممرضات في الدائرة بحجة التجاوز عليهن".

وأضاف، أن "فحوى الموضوع الدائر مع دائرة الصحة يتعلق بعدم وجود ممرضات في العمل فكيف اقوم بالتجاور عليهن"، مؤكدا أن "8 محامين يترافعون عنه في القضية".

وتابع أنه "تم إبلاغي بأن قاضي محكمة التحقيق سيصدر اليوم أمر استقدام بحقي"، مبينا أن "تدخلات الحكومة المحلية في المحافظة وعدتني بحل الموضوع سليما، لكن المساعي يبدو أنها لم تجدِ نفعا مع دائرة الصحة، كما أن أوراق التحقيق منذ 6 ايام بعهدة القاضي ولم يصدر فيها أمراً".