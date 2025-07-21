البصرة.. "صدام صلاحيات" بين العيداني ومجلس المحافظة (وثيقة)

شفق نيوز- البصرة

رد رئيس مجلس محافظة البصرة خلف البدران، يوم الاثنين، على المحافظ اسعد العيداني بشأن استبدال رؤساء الوحدات الادارية بالمحافظة، مؤكداً ان قرارات المجلس نافذة ولا تراجع عنها.

وجاء في وثيقة ارسلها البدران الى ديوان المحافظة ووردت لوكالة شفق نيوز، انه "نود اعلامكم بأن كتبكم المرقمة (5659 و 5660و5661 في 2025/7/20) لا سند لها من القانون ولا ترتقي لان تكون سبباً لرفض تنفيذ قرارات مجلس المحافظة لما ورد فيها من أسباب حيث حدد قانون المحافظات الغير منتظمة في إقليم رقم (21 لسنة 2008 المعدل) في المادة (31/احد عشر) صلاحية المحافظ بالاعتراض على قرارات المجلس ولثلاثة أسباب (أ- اذا كانت مخالفة للدستور او القوانين النافذة، ب - اذا لم تكن من اختصاصات المجلس، ج - اذا كانت مخالفة للخطة العامة للحكومة الاتحادية او للموازنة)”.

واضاف، انه "وعند تدقيق كتبكم أعلاه لم نجد فيها ما ينطبق واحكام المادة (31/احد عشر)، وبما ان مجلس المحافظة اتخذ قراراته وفق الصلاحية الممنوحة له قانوناً وقد راعى الشكلية والموضوعية في قراراته ومارس صلاحياته التشريعية الواردة في الدستور والقانون عليه فأن مجلس المحافظة يرفض اعتراضاتكم على القرارات المرقمة (86 و78 و 88 لسنة 2025) وعلى محافظ البصرة تنفيذ القرارات أعلاه لأنها تستند الى الدستور والقانون وتقع من ضمن أساس عمل مجلس المحافظة”.

وتابع: "لذا تعتبر قرارات مجلس المحافظة المرقمة أعلاه نافذة وواجبة التنفيذ".

ويوم الاحد الماضي، ردّ محافظ البصرة أسعد العيداني، على قرار مجلس المحافظة القاضي بتغيير قائممقام قضاء القرنة، وقرر تأجيل تنفيذه إلى ما بعد انتهاء الانتخابات.

وجاء ذلك بحسب وثيقة رسمية حصلت عليها وكالة شفق نيوز، وتحمل هامش المحافظ المدوّن على القرار، مؤكدا انه "نظراً لقرب موعد الانتخابات، وحرصاً على عدم استغلال عمليات الاستبدال في الوحدات الإدارية لأغراض انتخابية، تقرر تأجيل تنفيذ القرار إلى ما بعد انتهاء العملية الانتخابية".

وكان مجلس محافظة البصرة قد صوّت خلال جلسته الأخيرة على استبدال القائممقام الحالي حسنين علي عبد الحسين نجم، وتكليف شخصية أخرى بالمنصب، في خطوة أثارت جدلاً داخل الأوساط المحلية.