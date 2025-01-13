البصرة.. إصابة طفل بجروح خطرة إثر هجوم كلاب سائبة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في البصرة، يوم الإثنين، بإصابة طفل بجروح خطرة بهجوم كلاب سائبة شرقي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "كلاباً سائبة في قضاء شط العرب شرقي البصرة، هاجمت طفلاً ما أسفر عن إصابته بجروح بليغة".

وأضاف أنه "تم نقل الطفل إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم".وتشكل ظاهرة انتشار الكلاب السائبة مشكلات صحية وبيئية واجتماعية ونفسية عديدة، لأن بعضها مصاب بداء "الريبوز"، وهو داء الكلب الذي يعد مرضاً خطيراً ينتقل الى الإنسان ويؤثر على الجهاز العصبي، ويؤدي إلى الموت السريع، ما يجعل من الأولوية معالجة هذه الظاهرة أو الحد من تأثيراتها من قبل الجهات المعنية.

وفي بلدات عراقية عدة، بينها إقليم كوردستان، يتخوف الكثير من الأهالي من تعرض أطفالهم لهجمات الكلاب السائبة التي تنتشر في الشوارع والطرقات وقرب المدارس والمحلّات السكنية.

وسجلت المحافظات العراقية، العشرات من هجمات الكلاب على المارة، وخاصة الأطفال، ما تسبب بمصرع بعضهم وتعرض الآخرين لجروح وإصابات بليغة.

يذكر أن مسؤولين كشفوا في وقت سابق، أن أعداد الكلاب السائبة في بغداد فقط يبلغ أكثر من 100 ألف كلب، في وقت أشارت تقديرات إلى أن عددها في عموم العراق يبلغ نحو نصف مليون كلب سائب.