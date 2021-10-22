البصرة.. أسرى حرب الخليج الثانية يطالبون بصرف رواتبهم

شفق نيوز/ طالب العشرات من أسرى حرب الخليج الثانية في محافظة البصرة، يوم الجمعة، بصرف رواتبهم التقاعدية.

وحرب الخليج الثانية تطلق على غزو نظام صدام حسين للكويت مطلع تسعينيات القرن الماضي، قبل أن إخراج القوات العراقية بالقوة على يد تحالف دولي قادته الولايات المتحدة بعد نحو سبعة أشهر.

وقال رئيس ممثلية أسرى حرب الخليج الثانية هشام الكناني لوكالة شفق نيوز إن عدد أسرى حرب الخليج الثانية يبلغ 1800 أسير في محافظة البصرة من مجموع 14 الف اسير في عموم المحافظات العراقية.

وأضاف الكناني أن الحكومة العراقية أصدرت أمرا ديوانيا عام 2019 لصرف الرواتب التقاعدية لأسرى حرب الخليج الثاني، إلا أنه لم تقم بتفعيل الأمر لغاية الآن.

وشدد الكناني على ضرورة الإسراع بصرف رواتب هؤلاء لتوفير دخل لعائلاتهم.