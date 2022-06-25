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البصرة.. رفضوا منحهم البنزين "خارج الضوابط" فأجهزوا عليهم بـ"قامات وسكاكين" (فيديو)

Category: مجتـمع

Date: 2022-06-25T12:24:52+0000
البصرة.. رفضوا منحهم البنزين "خارج الضوابط" فأجهزوا عليهم بـ"قامات وسكاكين" (فيديو)

شفق نيوز / رصدت كاميرات المراقبة في البصرة جنوبي العراق، يوم السبت، هجوم مجموعة من الأشخاص بواسطة السكاكين والقامات على عمال محطة تعبئة وقود.

وأبلغ مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، أن "الهجوم الذي شهدته محطة وقود (الجنينة)، أدى إلى حدوث إصابات خطيرة و كسور في صفوف العمال"، لافتاً إلى أن "سبب هذا التعرض هو عدم الموافقة على تزويدهم بالوقود بواسطة الجلكانات".

وكان جهاز الأمن الوطني، قد اعتقل أمس الجمعة، عدداً من مهربي المشتقات النفطية وضبط محطات مخالفة في عدد من المحافظات بينها البصرة، ضمن حملة يشنها حالياً لمعالجة ازمة الوقود، فيما أخذ تعهدات من أصحاب محطات اخرى ضمن آليات"تفكيك" الازمة الحالية.

https://twitter.com/NewsShafaaq/status/1540677561864388608

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