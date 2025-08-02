البصرة.. أخ يقتل شقيقه ويصيب شقيقته طعناً بآلة حادة ويحاول الانتحار

شفق نيوز- البصرة

أفاد مصدر أمني، مساء السبت، بمقتل أخ وإصابة شقيقته طعناً بآلة حادة من قبل شقيق لهما في محافطة البصرة.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "خلافات عائلية لم تعرف أسبابها تطورت الى استخدام اخ آلة حادة مشابهة للسكين، وقام بطعن أخيه بمنطقة الرقبة ما أسفر عن مقتله في الحال".

وأضاف المصدر، أن "شقيقتهما حاولت التدخل، فتعرضت لطعنات عدة بمنطقة الظهر، ما أدى إلى إصابتها بجروح خطيرة".

ولفت المصدر، إلى أن الجاني حاول الانتحار بعد تنفيذ جريمته من خلال طعن نفسه بمنطقة البطن، ما ادى الى اصابته بجروح خطيرة، وتم نقله وشقيقته إلى المستشفى والقوات الامنية متحفظة عليهما".