البصرة .. خريجون غاضبون يغلقون بوابة موقع نفطي احتجاجاً على عدم توظيفهم

واصل العشرات من الكوادر الهندسية و العلوميين والعاملين السابقين في مشروع الـ FCC النفطي، اليوم الخميس، تظاهراتهم أمام شركة مصافي الجنوب في محافظة البصرة، مع إغلاق بوابة البرجسية من جهة بئر 20 لليوم الثاني على التوالي، احتجاجاً على عدم الاستجابة لمطالبهم المتعلقة بالتوظيف والتثبيت على ملاك وزارة النفط.

وقال ممثل المتظاهرين أحمد شاكر لوكالة شفق نيوز، إن "أكثر من 350 من الكوادر والعاملين السابقين في مشروع الـ FCC شاركوا في إنشاء وتشغيل المشروع لسنوات طويلة، إلا أنهم فوجئوا بعد تشغيله بالاستغناء عنهم من دون منحهم حقوقاً أو ضمانات وظيفية"، مشيراً إلى أن "التظاهرات مستمرة منذ أكثر من سنة ونصف من دون وجود أي حلول فعلية أو استجابة رسمية".

وأضاف، أن "التعيينات التي أُطلقت خلال الفترة الماضية شابتها المحسوبية واعتمدت على العلاقات الشخصية، فيما جرى تجاهل أصحاب الخبرة والكفاءات الذين عملوا داخل المشروع لسنوات"، لافتاً إلى أن "عدداً من الدرجات الوظيفية ذهب إلى أقربائهم وأصدقاء مسؤولين، ما تسبب بحرمان العاملين السابقين من فرصهم".

وحاولت وكالة شفق نيوز الاتصال بوزارة النفط للتعليق على هذا الموقف، لكنها لم تحصل على رد فوري.

و مشروع FCC يهدف إلى تحويل المخلفات النفطية الثقيلة (النفط الأسود) الناتجة من وحدات التكرير الأخرى إلى مشتقات نفطية بيضاء عالية القيمة، وفي مقدمتها البنزين عالي الأوكتان، والديزل، وزيت الغاز بمواصفات عالمية (Euro 5).

يُنفذ المشروع بتمويل من وكالة التعاون الدولي اليابانية (جايكا - JICA) ضمن أكبر قرض ميسر قدمته اليابان للعراق بقيمة تقارب 4 مليارات دولار. وتشرف على التنفيذ شركة "JGC" اليابانية الرائدة في هذا المجال.

وصُمم المشروع بطاقة تكريرية تصل إلى 55 ألف برميل يومياً. ومن المتوقع أن يسهم في سد حاجة العراق المحلية من البنزين والمشتقات، مما يوفر على خزينة الدولة مليارات الدولارات التي تُنفق سنوياً على استيراد الوقود من الخارج.

ويمثل المشروع الركيزة الأساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي للعراق من الوقود المحسن. ويعتبر توقف العمل فيه أو مغادرة كوادره الأجنبية ضربة لجدول الإنجاز الزمني لواحد من أكثر المشاريع تعقيداً وأهمية في تاريخ الصناعة النفطية العراقية الحديثة.

يُشار إلى أن المتظاهرين في محافظات جنوبي البلاد الغنية بالنفط يحتجون بين فترة وأخرى ويقطون الطرق المؤدية الى الحقول، والمواقع النفطية، والموانئ لإيقاف العمل فيها احتجاجا على الأوضاع المعيشية الصعبة التي يكابدونها، وعدم استفادتهم من الموارد الاقتصادية الموجودة لديهم.