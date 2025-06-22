البصرة.. حملة لإزالة التجاوزات على الحصة المائية من جهة ميسان

شفق نيوز/ كشف النائب الإداري لمحافظ البصرة، ماهر إبراهيم العامري، يوم الأحد، عن انطلاق حملة أمنية وفنية مشتركة لإزالة التجاوزات على الحصة المائية الخاصة بالبصرة من جهة محافظة ميسان.

وقال العامري لوكالة شفق نيوز، إن "العملية بدأت فعلياً من قاطع قضاء قلعة صالح، وبمشاركة تشكيلات فنية تابعة لوزارة الموارد المائية، وبدعم من القوات الأمنية، ضمن خطة تهدف إلى ضمان وصول المياه إلى البصرة عبر تطبيق نظام المراشنة ورفع المعوقات".

وأضاف أن "الحملة تركز على إزالة بحيرات تربية الأسماك غير المرخصة، وردم المنشآت المخالفة التي تسببت خلال الفترة الماضية بانخفاض كبير في كمية المياه المتدفقة إلى الذنائب ومجمعات الإسالة في البصرة".

وأشار العامري، إلى أن "هذه الإجراءات جاءت بعد تفاهمات مسبقة بين الحكومة المحلية في البصرة والجهات الاتحادية، من أجل ضمان عدالة توزيع المياه وحماية الثروة المائية الوطنية، خصوصاً في ظل أزمة الشحّ التي تمر بها البلاد".

وختم حديثه قائلاً إن "هناك خطوات قانونية ستُتخذ بحق المتجاوزين"، مؤكداً "ضرورة استمرار التنسيق بين الأجهزة الأمنية والتشكيلات الفنية المعنية، لتحقيق استدامة الموارد المائية ومنع تكرار هذه التجاوزات مستقبلاً".