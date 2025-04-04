البصرة.. حملة "كبرى" ضد تظليل زجاج المركبات

شفق نيوز/ أعلنت مديرية مرور البصرة، يوم الجمعة، مواصلة حملتها الواسعة لإزالة التظليل غير القانوني عن زجاج المركبات، مشيرةً إلى فرض غرامات مالية كبيرة على المخالفين مع استثناء فئات معينة من الإجراءات.

وقال مدير مرور البصرة، اللواء عادل السوداني، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "الحملة التي انطلقت قبل ثلاثة أيام أسفرت عن ضبط مئات المركبات المخالفة، وفرض غرامة مالية قدرها 200 ألف دينار على سائقيها، إضافة إلى مصادرة أدوات التظليل المستخدمة".

وأضاف السوداني، أن "المديرية أصدرت مساء الخميس توجيهاً يُعفي الزجاج الخلفي والمثلثات من المحاسبة، استجابةً لمناشدات المواطنين، ومراعاةً للظروف المناخية القاسية في المحافظة"، مشيراً إلى أن "هذا النوع من التظليل لا يحجب الرؤية إلى داخل المركبة، وبالتالي لا يشكل تهديداً أمنياً".

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت امس الخميس، ضبط أكثر من 5,100 مركبة مظللة خلال 48 ساعة، ضمن حملة نفذتها مديرية المرور العامة في بغداد وعدد من المحافظات، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.