البصرة.. حملات رقابية في الأسواق لضبط أسعار اللحوم خلال رمضان (صور)

شفق نيوز/ أعلنت الحكومة المحلية في البصرة، يوم الاثنين، تنفيذ حملات رقابية كبيرة في الأسواق المحلية، وضبط عدد من المخالفين للتسعيرة الرسمية التي وضعت للحوم البيضاء والحمراء و بيض المائدة.

وقال معاون محافظ البصرة للشؤون الإدارية، معين الحسن، لوكالة شفق نيوز، إن "الحكومة المحلية وبالتعاون مع مديرية الزراعة وضعت تسعيرة ثابتة لأسعار اللحوم البيضاء والحمراء و بيض المائدة، وأجرت بعدها جولات ميدانية برفقة القوات الأمنية، وجهازي الأمن الاقتصادي والوطني في الأسواق المحلية بالمحافظة".

وأضاف الحسن، أن "الحملة مستمرة في جميع أسواق المحافظة، لتأكيد العمل بالتسعيرة الرسمية من قبل أصحاب المحال التجارية، وحماية المستهلك من ارتفاع أسعار اللحوم والسلع الغذائية سيما مع حلول شهر رمضان المبارك".

من جانبه قال رئيس لجنة متابعة الأسعار أحمد التميمي، إن "أسعار اللحوم المحددة من قبل اللجنة للكيلو الواحد بلغت 12 ألفاً للحم العجل بالعظم و15 ألفاً للحم الشرح، بينما بلغ لحم الغنم 20 ألف دينار، وسعر الدجاج 3500 للمفرد و3 آلاف للجملة، أما سمك الكاريبي (السمتي) بلغ 5 آلاف دينار، وبيض المائدة 4500 للجملة و5000 للمفرد".

وأشار التميمي، خلال حديثه للوكالة، إلى أن "الحملات التي نفذتها اللجنة بمشاركة القوات الأمنية و الجهات الساندة أظهرت تطبيق التسعيرة لنسبة كبيرة من المحال التجارية وتم اعتقال 5 مخالفين لغاية الآن"، موضحاً أن "جميع المحال التجارية في البصرة وقعت تعهدات قانونية للالتزام بالتسعيرة".

ومع حلول شهر رمضان من كل عام تشهد الأسواق المحلية في العراق ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار، وسط دعوات بأن تنفذ الحكومة حملات لمواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية.