البصرة.. حقوق الإنسان تطلق "نداءً ثالثاً" وتدعو لتحرك عاجل

شفق نيوز- البصرة

وجّه مدير مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة، مهدي التميمي، يوم الجمعة، نداءه الثالث إلى الجهات التنفيذية والتشريعية في المحافظة، داعياً إلى حماية حرية الرأي والتعبير، واتخاذ إجراءات عاجلة لدعم سكان المدينة في ظل أزمة المياه المستمرة.

وقال التميمي لوكالة شفق نيوز إن "المواطن البصري يتحمل أعباءً لا يتحملها أي فرد في العالم، وهي إدخال مياه صالحة للاستخدام البشري إلى منزله على نفقته الخاصة".

وأضاف أن "مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة يطالب نواب المحافظة، ومجلس المحافظة، والمحافظ، بأقل ما تتخذه حكومات العالم من إجراءات، وهو إيقاف كل الجبايات المالية المفروضة على المواطنين".

وأوضح أن "أبناء البصرة يعانون من شح وملوحة وتلوث في المياه، ما يجعل من واجب السلطات دعمهم بجزء يسير جداً لتخطي هذه الأزمة الإنسانية الكبرى".

وبيّن أن "النداء الثالث يأتي تأكيداً على ضرورة حماية حرية الرأي والتعبير بقوة، إلى جانب ضمان الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة لأبناء هذه المحافظة المنكوبة".

وتعاني محافظة البصرة أزمة في مياه الشرب وارتفاع نسب التلوث في المياه والهواء، ومنذ مطلع العام الحالي ولغاية الآن تنطلق احتجاجات من قبل أهالي المحافظة وبالأخص في مناطقها الشمالية بسبب شح المياه وتفشي الأمراض التنفسية والجلدية بسبب التلوث، إلى جانب زحف مياه البحر المالحة إلى شط العرب ما يخلق بدوره أزمة في مياه الشرب والاستخدامات البشرية فضلاً عن سقي المزروعات.