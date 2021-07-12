البصرة.. حريق يجهز على 7 دور سكنية في مجمع حكومي (فيديو)

شفق نيوز/ تمكنت فرق الدفاع المدني في البصرة، يوم الاثنين، من إخماد حريق اندلع في الحي السكني التابع لموظفي الشركة العامة للحديد والصلب في خور الزبير، بعد كفاح لعدة ساعات وتسبب بأضرار مادية كبيرة دون حدوث أضرار بشرية.

وقال مدير عام الدفاع المدني في البصرة العميد تحسين علي في تصريح لوكالة شفق نيوز؛ ان "فرق الاطفاء التابعة الى المنطقة الحرة والزبير وسفوان وأم قصر، هرعت الى مكان الحادث لاخماد الحريق الذي نشب في سبعة دور سكنية مشتركة بسقف كرفاني عائدة لموظفي شركة الحديد والصلب".

واشار علي الى "السيطرة على الحريق الذي حصل بسبب تماس كهربائي دون انتقال الحريق للدور الآخر"، لافتا الى حصول اضرار مادية دون وقوع أضرار بشرية.