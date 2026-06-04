البصرة.. حريق في حقل دواجن يتسبب بخسائر كبيرة (صور)

شفق نيوز- البصرة

أفاد مصدر أمني في محافظة البصرة أقصى جنوب العراق، عصر اليوم الخميس، بإخماد حريق اندلع في حقل دواجن نتيجة تماس كهربائي بقضاء الزبير غربي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "تماساً كهربائياً تسبب بحريق في حقل دواجن بقضاء الزبير غربي البصرة"، مبيناً أن الحريق "أدى إلى احتراق قاعتين وإتلاف نحو 1500 كرتون بيض من دون أي خسائر بشرية".

وأكد أن "فرق الدفاع المدني سيطرت على الحريق ونجحت بإخماده".