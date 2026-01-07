البصرة.. حراك لتغيير 13 مسؤولاً خلال أسبوعين

شفق نيوز- البصرة

كشف عضو مجلس محافظة البصرة، نوفل المنصوري، يوم الأربعاء، عن عزم المجلس التصويت على تغيير ما بين 12 إلى 13 مدير ناحية وقائممقام في عموم المحافظة، خلال الأسبوعين المقبلين.

وأبلغ المنصوري، وكالة شفق نيوز، بأن مجلس المحافظة يعتزم تمرير أسماء المرشحين لرئاسة الوحدات الإدارية ضمن جلسة واحدة، في إطار ما وصفه بإعادة تنظيم الإدارة المحلية في البصرة.

وبحسب المنصوري، فإن المجلس صوّت، خلال جلسته اليوم، على انتخاب علاء عبدالحسين سلمان رئيساً لهيئة استثمار البصرة للفترة المقبلة، من بين ثلاثة مرشحين تقدموا لشغل المنصب.