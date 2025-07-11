البصرة.. إحالة مشروع "تحلية مياه البحر" للتنفيذ بطاقة إنتاجية ضخمة

شفق نيوز- البصرة

أعلن محافظ البصرة اسعد العيداني، يوم الجمعة، عن احالة مشروع تحلية مياه البحر بطاقة استيعابية مليون متر مكعب في اليوم، الى ائتلاف شركتي مجموعة الرضا وباورتشاينا الصينية المتخصصة في تنفيذ مشاريع البنى التحتية للمياه في المنطقة .

وقال العيداني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مشروع تحلية مياه البحر الاستراتيجي يتكون من ثلاثة محاور رئيسية، محطة متقدمة لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي (RO)، ومحطة كهرباء مخصصة لتأمين الطاقة اللازمة للمشروع، وخطوط نقل بطول 240 كيلومتراً لتوصيل المياه إلى 9 نقاط توزيع رئيسية داخل المحافظة.

وأضاف أن "الشركة الصينية المختارة، تمتلك خبرة واسعة وسجلاً حافلاً في تنفيذ مشاريع البنية التحتية للمياه في المنطقة، حيث سبق لها تنفيذ أكثر من سبعة مشاريع في المنطقة، من أبرزها مشروع الطويلة في أبوظبي بسعة 900,000 متر مكعب يومياً، (والذي يعد أكبر محطة (RO) في العالم ومشروع رابغ المرحلة الثالثة في المملكة العربية السعودية بسعة 600,000 متر مكعب يومياً، فضلا عن مشروع الجبيل في المملكة العربية السعودية بسعة 600,000 متر مكعب يومياً.

وأشار العيداني، إلى أن "مشروع تحلية مياه البحر يمثل خطوة محورية في مسيرة تطوير محافظة البصرة، ويعد حلاً جذرياً لمشكلة شُح المياه التي عانى منها أبناء المحافظة لسنوات طويلة.

وأكد العيداني "بدء أعمال التحشيد في موقع المشروع من قبل ائتلاف شركتي مجموعة الرضا وباورتشاينا، إيذاناً بانطلاق المرحلة التنفيذية لمشروع تحلية مياه البحر".

وتعاني محافظة البصرة أزمة في مياه الشرب وارتفاع نسب التلوث في المياه والهواء، ومنذ مطلع العام الحالي ولغاية الآن تنطلق احتجاجات من قبل أهالي المحافظة وبالأخص في مناطقها الشمالية بسبب شح المياه وتفشي الأمراض التنفسية والجلدية بسبب التلوث، إلى جانب زحف مياه البحر المالحة إلى شط العرب ما يخلق بدوره أزمة في مياه الشرب والاستخدامات البشرية فضلاً عن سقي المزروعات.