البصرة.. حادثا سير يخلفان قتلى وجرحى بينهم طفلة

شفق نيوز/ شهد قضاء الزبير غربي محافظة البصرة، يوم الأحد، حادثي سير منفصلين أسفرا عن وفاة شخصين، أحداهما طفلة، وإصابة ثلاثة آخرين.

ومصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "الحادث الأول وقع نتيجة تصادم بين مركبتين من نوع (تويوتا بيك أب) و(ستاركس) على طريق الزبير، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة، جرى نقلهم إلى مستشفى الزبير لتلقي العلاج".

وأضاف "في حادث آخر، فارقت طفلة الحياة على الفور بعد أن صدمتها مركبة مسرعة أثناء عبورها الشارع في قضاء الزبير، وتم نقل جثتها إلى دائرة الطب العدلي وسط تحقيقات أمنية لكشف ملابسات الحادث".