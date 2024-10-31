البصرة تؤشر زيادة "مخيفة" بالظواهر والسلوكيات المنحرفة المؤدية لانتحار الشباب

شفق نيوز/ أعلنت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة، يوم الخميس، عن مناقشة الظواهر المنحرفة التي تحصل في أوساط الشباب، مؤكدة على أهمية تضافر جميع الجهود لمكافحة هذه الظاهرة الغريبة على المجتمع.

وقال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة عقيل طالب الفريجي في تصريح صحفي اليوم، ان" اللجنة الامنية بمجلس البصرة ناقشت مع القيادات الأمنية من خلال الاجتماعات التي تعقدها هذه الظواهر الغريبة على المجتمع العراقي ، وكيفية الحد منها".

وأضاف أن "الظواهر والسلوكيات المنحرفة التي ازدادت في الفترة الأخيرة في المحافظة ، واغلبها تؤدي الى انتحار الشباب وهذه الظواهر تركزت على حالات معينة لفئة الشباب والمراهقين ، وانتشرت بشكل مخيف بسبب التثقيف والترويج لها ، وتأثيرها على أفكار فئة الشباب وهي دخيلة على الشعب العراقي من خلال نشر أفكار منحرفة برزت عبر حركات مشبوهة من خلال نشرها لهذه الأفكار المسمومة ، والتي تشجيع على اغتيال الذات".

كما أشار الفريجي الى أن "الأجهزة الأمنية لديها معلومات وتقوم بتتبع هذه الحركات المشبوهة وتعمل على تفكيكها بين الحين والأخر ، والقت القبض على مروجي هذه الحركات وفكرها المشبوه ، منوها ان" عملية السيطرة على الميول الانتحارية من الصعب السيطرة عليها لأنها تحصل في البيوت بأماكن تجهل بها الجهات الأمنية".

وشدد على تضافر الجهود لكبح هذه الظاهرة بالتعاون مع المؤسسات الدينية والتوعوية والثقافية والتربوية والجامعات والأسر العراقية للتوعية من خطورة وعدم قبول هذه الظواهر المنحرفة ، كاشفا عن القبض 15 متهما ينتمي الى احد الحركات "المنحرفة".