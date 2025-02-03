البصرة توقع محضراً مع شركة فرنسية لإنشاء محطة طاقة شمسية

شفق نيوز/ وقعت هيئة استثمار البصرة، يوم الاثنين، محضراً لإنشاء محطة للطاقة الشمسية من قبل شركة "توتال إنرجي" الفرنسية بقدرة إنتاجية تبلغ 1000 ميغاواط.

وقال مدير الهيئة علاء عبد الحسين، لوكالة شفق نيوز، إن "المحطة سيتم إنشائها في منطقة أرطاوي بقضاء الزبير، بتكلفة إجمالية تقدر بـ820 مليون دولار".

وبين أن "المشروع ينفذ على أربع مراحل ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى خلال فترة وجيزة من هذا العام، ويستمر لمدة ثلاث سنوات".

وأكد عبد الحسين، أن "المحطة سيتم إنشائها على مساحة 8800 دونم، في خطوة تهدف إلى تعزيز قطاع الطاقة المتجددة في العراق ودعم استدامته البيئية".