البصرة تنشر 15 فريقاً للحيلولة دون تفشي إنفلونزا الطيور

شفق نيوز/ أكد مدير عام المشفى البيطري في محافظة البصرة، رياض محمد، يوم الثلاثاء، أن المشفى يتابع عن كثب تطورات إنفلونزا الطيور في بعض المناطق العراقية.

وقال محمد لوكالة شفق نيوز، إن هناك 15 فريقاً منتشراً في مناطق البصرة كافة تتابع يومياً تطورات فيروس إنفلونزا الطيور بعد القضاء عليه في مناطق سامراء مؤخراً.

ونفى مدير المشفى الأنباء التي تحدثت عن ظهور الفيروس في البصرة، مشيراً إلى أن هناك إصابات فردية يتم معالجتها يومياً في 13 مركزاً طبياً تابعاً للبيطرة في المحافظة.

وبين محمد أن المشفى البيطري في البصرة أتم قبل أيام لقاحات الحمى القلاعية، وعفونة الدم النزفية، والجمرة العرضية، للمواشي من الجاموس والابقار والأغنام والماعز، حيث بلغت نسبة التلقيح 104% للأغنام والماعز، و85% للجاموس والأبقار.

وكانت السلطات العراقية قد أعدمت 60 ألف دجاجة مؤخراً في سامراء بعد تفشي فيروس انفلونزا الطيور في حقلين للدواجن، ما دعا المحافظات إلى اتخاذ إجراءات مشددة لمنع انتقال العدوى إليها.