البصرة.. إتلاف 239 كيلوغراماً من "المواد المخدرة" تحت رقابة قضائية

شفق نيوز/ اتلفت الجهات القضائية العراقية، يوم الثلاثاء، 239 كيلوغراماً من "المواد المخدرة" في محافظة البصرة.

وقال رئيس لجنة إتلاف المخدرات والمؤثرات العقلية القاضي أسامة داخل، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة أتلفت ما يقارب 239 كيلوغراماً من المواد المخدرة المختلفة المضبوطة والمحفوظة لدى قسم الطب العدلي في دائرة صحة البصرة".

وأشار إلى "إتلاف 238 كيلوغراماً و724 غراماً و410 ملغرامات من المواد المخدرة بعدما استمرت عملية الفحص والمطابقة لمدة خمسة أيام بالتنسيق مع وزارة الصحة ودائرة الطب العدلي".

وأضاف داخل، أن "المواد شملت أيضا إتلاف 98856 قرصاً مخدراً، و 18613 قطـــرة، فضـلاً عن 494 امبولة، وسوائل بحجم 23797 مل".