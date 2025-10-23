البصرة.. إتلاف أكثر من 102 كغم مخدرات ومؤثرات عقلية (صور وفيديو)

شفق نيوز– البصرة

أعلن المستشار الوطني للصحة النفسية في الحكومة العراقية عدنان ياسين محمد، يوم الخميس، عن حصيلة القضايا المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية في محافظة البصرة.

وقال محمد في مؤتمر صحفي عقده بالمحافظة، وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إنه تم تدقيق 739 قضية مستلمة من صحة البصرة، حيث أظهرت نتائج الجرد والفحص مطابقة للمضبوطات.

وأضاف، أنه جرى إتلاف أكثر من 102 كغم من المواد المخدرة، شملت 168 ألف قرص مؤثر عقلي، و2052 قطرة مخدرة، بالإضافة إلى 1840 مل من المواد السائلة، باستخدام محارق بلغت حرارتها 1000 درجة مئوية.