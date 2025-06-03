البصرة تكسب قضاءً جديداً بموافقة التخطيط العراقية.. وثيقة

شفق نيوز/ وافقت وزارة التخطيط العراقية، يوم الاثنين، على رفع المستوى الإداري لناحية "الشهيد عز الدين سليم" في محافظة البصرة أقصى جنوب البلاد، وتحويلها إلى قضاء رسمياً.

كشف ذلك النائب علي شداد، لوكالة شفق نيوز، مبينا أن الوزارة اعتمدتها رسمياً كقضاء ضمن دليل الوحدات الإدارية، مشيراً إلى أن نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط محمد تميم وافق على طلب رسمي تقدم به لترقية الناحية الكائنة شمال البصرة إلى قضاء، واعتبار منطقة الهوير مركزها الحضري.

ولفت شداد إلى أن ناحية الشهيد عز الدين سليم استكملت جميع المواصفات والمعايير التخطيطية للنظم العمرانية، الأمر الذي جعلها مؤهلة لرفع مستواها الإداري.

وتابع أن وزارة التخطيط اعتمدت قضاء الشهيد عز الدين سليم رسميًا، ومنحته الرمز (35121) ضمن دليل الوحدات الإدارية لجمهورية العراق.