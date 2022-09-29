البصرة تقطع الطريق الى مطارها لأربعة أشهر 

شفق نيوز/ أعلنت مديرية مرور محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق، اليوم الخميس، عن قطع الطريق المتجه إلى المطار الدولي لأربعة أشهر.

وقالت في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه سيتم قطع الطريق المتجه لمطار البصرة الدولي، والذي يبدأ من طريق المرور السريع، لمدة أربعة أشهر، لغرض التأهيل والاكساء"، مبينة أنه "سيتم تحويل حركة السير والمرور باتجاه جسر المطار".

وأوضحت المديرية في بيانها، أن "مديرية طرق المرور السريع، باشرت مساء أمس الأربعاء بقطع الطريق، وتم توجيه الجهة المنفذة باتخاذ الإجراءات اللازمة بوضع العلامات الإرشادية والتحذيرية لتنبيه سالكيه".

واضافت انه :" سيتم تعزيز المفارز والدوريات المرورية قرب منطقة العمل لتنظيم حركة السير والمرور ".