البصرة تفرض غرامات ثقيلة بحق المخالفين في الأحياء السكنية

شفق نيوز- البصرة

باشرت بلدية البصرة، يوم الاثنين، بتنفيذ حملةٍ ميدانية واسعة لتطبيق قانون البلديات، شملت الشوارع والأحياء السكنية، وتركّزت على معالجة المخالفات التي تتسبب بهدر المال العام والإضرار بالممتلكات العامة.

وقال مدير بلدية البصرة فراس عبد الخالق، لوكالة شفق نيوز، إن "الحملة انطلقت ضمن خطة شاملة لتطبيق قانون البلديات، وتشمل فرض غرامات مالية على جميع المخالفات التي تؤدي إلى تخريب الشوارع أو الإضرار بالمرافق العامة، إذ تبدأ قيمة الغرامة من 100 دينار وتصل إلى 5 ملايين دينار، بحسب نوع المخالفة وحجم الضرر الحاصل".

وأضاف أن "كل ما يعرض المال العام أو الممتلكات إلى تخريب يجعل صاحب المخالفة معرض للقانون، ومن بينها غسل السيارات أمام المنازل وهدر الماء، تخريب الأرصفة، رمي النفايات في الطرقات والشوارع، وغيرها من المخالفات المسببة لهذا الأمر"، مؤكداً أن "المتخلف عن دفع الغرامة سيعرض نفسه لحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة".

وأشار عبد الخالق، إلى أن "هذه الإجراءات تأتي لحماية المشاريع التي نُفذت خلال الفترة الماضية والحفاظ على التطور العمراني الذي تشهده مدينة البصرة"، مبيناً أن "فرق البلدية مستمرة بالمتابعة الميدانية لضمان الالتزام بالقانون والحفاظ على المال العام بوصفه مسؤولية مشتركة بين الجهات الرسمية والمواطنين".