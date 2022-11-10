البصرة تعلن قرب تدشين مركز لتشخيص الأورام بكلفة تتجاوز 8 ملايين دولار

شفق نيوز / أعلنت رئيس هيئة استثمار البصرة، اليوم الخميس، عن قرب افتتاح مركز الكوثر للطب النووي، مؤكدا امتلاك المركز أجهزة وتقنيات حديثة لتشخيص إصابات السرطان بشكل مبكر، فيما أوضح مدير المركز أن كلفة المشروع تجاوزت (8) ملايين دولار.

وقال رئيس الهيئة علاء عبد الحسين في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المستثمر وبالتعاون مع شركة جنرال الكتريك الامريكية قام بتنصيب النواة التي تزن 40 طنا العاملة بالحيز الكهرومغناطيسي لتنتج المادة المشعة التي تستخدم في الكشف المبكر عن مرض السرطان".

من جهته أوضح مدير شركة جنيرال الكتريك في الشرق الأوسط ايهاب الزويدة ان "جهاز السايكلترون ينتج العينات المشعة التي تعالج بجهاز اخر لتتكون عينات صيدلانية يمكن حقنها بجسم الانسان لتقوم بالكشف عن الخلايا السرطانية من خلال جهاز، مؤكدا اكتمال نصب جهازي Pet- CT و Spect-CT للفحص المبكر و معالجة امراض السرطان".

من جانبه أوضح مدير مركز الكوثر رافد رياض أن "مساحة المشروع بلغت 1500 متر فيما تجاوزت كلفته 8,5 مليون دولار ليستقطب أكثر الأطباء الاختصاصيين خبرة وتمرساً في مجال أمراض السرطان"، مشيرا إلى أن "الأجهزة الحديثة التي يوفرها المركز لم تكن موجودة من قبل في المنطقة وأن وجودها الان سيساعد بنسبة كبيرة على تقديم خدمة متميزة لمرضى الاورام الذين يحتاجون الى هذه الخدمة العلاجية".

وتتزايد وتيرة الإصابة بالأورام السرطانية في عدد من المدن كالبصرة بسبب ما تعرضت له من قصف بالأسلحة المحرمة دوليا خلال الحروب التي مر بها العراق في العقود الأخيرة.

الى ذلك قدم النائب عدنان الجابري مقترح قانون صندوق اعانة مرضى السرطان في البصرة خاصة والعراق عامة.

وتنشر وكالة شفق نيوز نص المقترح أدناه: