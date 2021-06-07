البصرة تعلن ظهور بؤرة جديدة لانفلونزا الطيور

شفق نيوز/ أعلنت خلية الازمة الخاصة بمتابعة مرض انفلونزا الطيور في البصرة، يوم الاثنين، عن تسجيل إصابة جديدة بالفيروس في حقل دواجن جنوبي المحافظة.

وذكرت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الإصابة الجديدة بانفلونزا الطيور تم تسجيلها في احد حقول الدواجن بمنطقة جبل سنام جنوبي البصرة.

وأكدت انه سيتم عقد اجتماع طارئ يوم غد لاتخاذ كافة الاجراءات اللازمة بغلق الحقول المصابة في قضاء الزبير وناحية سفوان.

وكان مصدر محلي في محافظة البصرة، قد أبلغ يوم الجمعة الماضي، وكالة شفق نيوز؛ أن "فريقا من دائرة بيطرة البصرة اكتشف إصابات كبيرة بمرض إنفلونزا الطيور في إحدى قاعات حقول الدواجن في المحافظة".

ويوم أمس الاحد، اعلن وزير الزراعة محمد الخفاجي، السيطرة التامة على مرض انفلونزا الطيور في محافظة البصرة.

وذكر المكتب الاعلامي للوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان الخفاجي تفقد الحقل المصاب بمرض انفلونزا الطيور في محافظة البصرة وأكد من هناك السيطرة التامة على بؤرة الاصابة.

وطمأن الوزير على امكانية تداول منتجات الدواجن وعدم انتقال هذا النوع من الفيروس الى الإنسان.