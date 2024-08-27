البصرة تعلن حرباً على تجار المخدرات وتحصي النتائج

شفق نيوز/ أعلنت اللجنة الامنية في مجلس محافظة البصرة، يوم الثلاثاء، صدور 11 حكماً قضائيا مختلفاً بحق تجار المخدرات في المحافظة، مؤكدة أن الحرب على المخدرات تسير بوتيرة متصاعدة ونسق عال من قبل القوات الامنية.

وقال رئيس اللجنة، عقيل الفريجي، لوكالة شفق نيوز، إن "محاكم الجنايات في المحافظة أصدرت 9 أحكام بالسجن المؤبد، وحكمين بالإعدام شنقا حتى الموت بحق تجار مخدرات خطرين تم اعتقالهم من قبل جهاز الأمن الوطني في البصرة"، لافتا إلى ان "الأحكام الجنائية صدرت وفق مواد 27 و 28 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2017 ".

وسبق أن حذّر تقرير الأمم المتحدة من أن "العراق معرّض لأن يصبح محوراً متزايد الأهمية بالنسبة لمنظومة تهريب المخدرات عبر الشرق الأوسط والأدنى، حيث يقع العراق في نقطة تقاطع منظمة عالمية معقدة لتهريب المخدرات".

وغالباً ما تعلن السلطات العراقية ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة، أبرزها الكبتاغون الذي يتمّ تهريبه بشكل أساسي من سوريا، التي باتت المصدر الرئيسي لتصنيع تلك الحبوب المخدرة.

وبحسب تقرير الأمم المتحدة، فإن 82 في المائة من حبوب الكبتاغون المضبوطة في المنطقة بين عامَي 2019 و 2023 مصدرها سوريا، يليها لبنان (17 في المائة).

ويتحول العراق تدريجياً أيضاً إلى ممرّ لتهريب الميثامفيتامين، ومصدره الأساسي جنوب غرب آسيا، وخصوصاً أفغانستان، نحو دول الخليج وأوروبا. وسُجّلت في العراق زيادة في المضبوطات تناهز 6 أضعاف بين 2019 و2023.