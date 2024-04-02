البصرة تعلن الحداد 3 أيام على فاجعة التلاميذ والتربية تُذكِّر بطلب

شفق نيوز/ أعلن محافظ البصرة أسعد العيداني، يوم الثلاثاء، الحداد 3 أيام على فاجعة تلاميذ مدرسة "زينب" الابتدائية، والتي راح ضحيتها اكثر من 15 تلميذاً بين ضحية ومصاب.

بدورها، أعلنت وزارة التربية، في بيان الحداد على ارواح تلاميذ محافظة البصرة الذين تعرضوا الى حادثة دهس اودت بحياة ستة منهم وجرح 10 آخرين إصابات البعض منهم بليغة.

وأكد المكتب الإعلامي للوزارة ان الوزارة خاطبت في وقت سابق الجهات ذات العلاقة مطالبة إياهم بتوفير مجسرات للمشاة او أسوار حماية حفاظا على سلامة التلاميذ إضافة الى اصدار توجيه عاجل لادارات المدارس المحاذية للشوارع والطرق الخارجية بمتابعة انصرافهم من اجل تأمين عبور التلاميذ الى الجانب الاخر بأمان .

من جانبه قال مدير تربية البصرة عبد الحسين سلمان عبد الحسن، إنه يتابع الحادث واتصل بمدير المدرسة لمتابعة تطوراته.

واشار الى أنه "تلقى اتصالاً هاتفياً من وزير التربية ابراهيم نامس الجبوري قدم فيه تعازيه الخالصة لأسر الأطفال الضحايا وللأسرة التربوية عموما".

وفي وقت سابق، لقي 5 تلاميذ مصرعهم وأصيب 10 آخرون، يوم الثلاثاء، بحادث سير مروع في محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق.

وقال قائممقام الهارثة نذير الشاوي لوكالة شفق نيوز، إن "سيارة حمل نوع صهريج دهست عدداً من تلاميذ مدرسة زينب الابتدائية للبنين في الهارثة بالبصرة"، مشيراً الى أن "الحصيلة الاولية للحادث هي وفاة 5 تلاميذ وإصابة 10 آخرين".

ولاحقاً، قال الناطق باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "شرطة محافظة البصرة القت القبض على سائق عجلة نوع شاحنة براد دهس 6 من طلاب احدى المدارس مما ادى الى وفاتهم وإصابة 14 آخرين بإصابات متخلفة في منطقة الهارثة شمالي المحافظة".

وأضاف، "بحسب الاعترافات الأولية فإن سائق العجلة فقد السيطرة عليها بسبب عطل في المكابح مما تسبب في حادث الدهس أثناء انتهاء الدوام الرسمي للمدرسة".

وبحسب سكان، فإن هذا الطريق يعد من الطرق الخطرة جدا بسبب السرعة الجنونية لبعض المركبات، بعد إعادة تأهيله وتأثيثه بالعلامات المرورية منذ نحو عام، ويطلق عليه شارع بغداد، حيث يوصل البصرة بذي قار وميسان.