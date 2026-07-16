البصرة تعلن الحداد 3 أيام على ضحايا حادث الدهس في الهارثة

شفق نيوز- البصرة

أعلنت الحكومة المحلية في البصرة، يوم الخميس، الحداد لمدة ثلاثة أيام في المحافظة على ضحايا حادث الدهس الذي وقع في قضاء الهارثة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الحكومة المحلية قررت إعلان الحداد على أرواح ضحايا حادث الدهس الذي أودى بحياة عشرة زوار وإصابة 12 آخرين فجر اليوم الخميس.

وكان مصدر أمني قد أبلغ وكالة شفق نيوز، إن سائق سيارة نوع "تاهو" كان ماراً عبر الطريق الرئيسي في قضاء الهارثة شمال شرقي البصرة الذي يتوجه عبره زوار الأربعينية نحو كربلاء، وصدم عدداً من الزوار عند الساعة الثالثة فجراً تقريباً.

وأضاف أن الحادث أسفر عن مصرع عشرة زوار كحصيلة أولية، وإصابة 12 آخرين إصابات متفاوتة بعضها خطيرة، مشيراً إلى أن السائق كان "مخموراً".

ولفت إلى أن "مديرية مرور البصرة قامت بقطع الطريق أمام مرور السيارات على خلفية الحادث".