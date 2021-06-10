البصرة تعلن احتواء بؤرة انفلونزا الطيور

شفق نيوز/ أعلنت دائرة البيطرة في البصرة، يوم الخميس، احتواء بؤرة مرض انفلونزا الطيور في المحافظة.

وقال مدير عام الدائرة، ثامر حبيب حمزة، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "الجهود الحثيثة التي بذلها الاطباء البيطريون في مستشفى البصرة البيطري والمستوصفات البيطرية في المحافظة اسفرت احتواء وحصر بؤرة المرض".

والاثنين، أعلنت خلية الازمة الخاصة بمتابعة مرض انفلونزا الطيور في البصرة، عن تسجيل إصابة جديدة بالفيروس في حقل دواجن جنوبي المحافظة.

وذكرت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الإصابة الجديدة بانفلونزا الطيور تم تسجيلها في احد حقول الدواجن بمنطقة جبل سنام جنوبي البصرة.

وأكدت انه سيتم عقد اجتماع طارئ يوم غد لاتخاذ كافة الاجراءات اللازمة بغلق الحقول المصابة في قضاء الزبير وناحية سفوان.