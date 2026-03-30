البصرة.. تعطيل دوام المدارس في منطقة حدودية مع إيران

شفق نيوز- البصرة

عطلت مدارس ناحية السيبة جنوبي البصرة الحدودية مع إيران الدوام الرسمي بعد استمرار القصف المتبادل بين الكويت وايران، صباح اليوم الاثنين.

وقال مصدر لوكالة شفق نيوز، إنه منذ ساعات الصباح الأولى بدأت الطائرات بالتحليق في الأجواء العراقية وتم سماعها بوضوح من قبل أهالي البصرة، لحقته أصوات قصف على الجانب الإيراني.

وأضاف أن "قصفاً متبادلاً جرى صباح اليوم، وتم مشاهدة سقوط صواريخ على الجانب الإيراني في منطقة عبادان الحدودية والقريبة من ناحية السيبة جنوبي البصرة، وتم على أثره تعطيل الدوام الرسمي للمدارس خوفاً على الطلاب".

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد شنتا في 28 شباط/ فبراير الماضي هجوماً متواصلاً على إيران، ما أودى بحياة المئات، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي، وفي 2 آذار/ مارس الجاري اتسعت رقعة الحرب إقليمياً لتشمل لبنان عقب دخول حزب الله فيها.

وردت إيران على الهجوم الأميركي–الإسرائيلي، ما أسفر عن تداعيات واسعة في دول المنطقة، شملت كلاً من العراق وإسرائيل والأردن والكويت والبحرين وقطر والإمارات والسعودية.