محافظتان عراقيتان تعطلان الدوام وتقليص ساعاته في أحداهما

شفق نيوز/ أعلن مصدر محلي، يوم الثلاثاء، أن محافظة البصرة قررت تعطيل الدوام الرسمي اسبوعا كاملا في دوائرها الحكومية نتيجة لإرتفاع درجات الحرارة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأنه تقرر تعطيل الدوام الرسمي للدوائر الحكومية المرتبطة بالمحافظة كافة باستثناء الصحة والدوائر الخدمية والامنية اعتباراً من يوم غد الأربعاء ولمدة اسبوع.

وأضاف المصدر أنه من ثم يكون الدوام الى الساعة الواحدة ظهراً او الثانية عشر ظهراً بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

من جهته اعلن محافظ النجف لؤي الياسري عن تعطيل الدوام الرسمي لجميع دوائر الدولة يوم الخميس المقبل 1/7/2021 نظرا لارتفاع درجات الحرارة .