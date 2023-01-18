البصرة تعطل الدوام غدا الخميس

شفق نيوز / أعلن محافظ البصرة، أسعد العيداني، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس، وذلك لتسهيل انتقال الجماهير، وحضورهم لحفل ختام بطولة كأس الخليج العربي بنسختها الـ25 التي تستضيفها المحافظة.

وجاء في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لديوان المحافظة، أن "يوم غد الخميس الموافق 19 من شهر كانون الثاني الجاري، سيكون عطلة رسمية لتسهيل انتقال وحضور الجماهير في نهائي خليجي 25".

وأضاف البيان، أن المحافظ استثنى من قرار العطلة الرسمية "الدوائر الأمنية والصحية".