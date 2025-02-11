البصرة تعطل الدوام الرسمي يوم الخميس المقبل لمناسبة دينية

شفق نيوز/أعلن نائب رئيس مجلس البصرة أسامة السعد عن تعطيل الدوام الرسمي لدوائر الدولة يوم الخميس المقبل

وقال السعد في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "تعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس المقبل جاء بمناسبة ذكرى المنتصف من شعبان ولأداء الزيارة الشعبانية".

ويحيي المسلمون الشيعة ليلة الـ15 من شهر شعبان من كل عام بمناسبة ولادة الإمام المهدي الثاني عشر لدى الشيعة الإمامية، حيث يتوجهون إلى مرقد الإمام الحسين في محافظة كربلاء.