البصرة تعطل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس

شفق نيوز– البصرة

وجه محافظ البصرة، أسعد اليعداني، مساء اليوم الأربعاء، بتعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وذكر ديوان محافظة البصرة - مكتب المحافظ في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، أن "محافظ البصرة يوجه بتعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس بسبب ارتفاع درجات الحرارة".

وتشهد محافظة البصرة الواقعة أقصى جنوب العراق أجواءً لاهبة وارتفاعاً في درجات الحرارة.

وسجلت محافظة البصرة اليوم الأربعاء، أعلى درجة حرارة في عموم العراق بلغت 51 درجة مئوية، بحسب الأنواء الجوية العراقية.