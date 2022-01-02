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البصرة تعطل الدوام الرسمي بذكرى اغتيال "المهندس"

Category: مجتـمع

Date: 2022-01-02T14:11:24+0000
البصرة تعطل الدوام الرسمي بذكرى اغتيال "المهندس"

شفق نيوز/ اعلنت الحكومة المحلية في البصرة، يوم الأحد، عن تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الاثنين بالتزامن مع الذكرى السنوية الثانية لاغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي السابق ابو مهدي المهندس.

وذكرت الحكومة المحلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "البصرة تفتخر وتعتز بقادة النصر وخصوصا الشهيد القائد أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، الذي هو أحد أبناء هذه المدينة، حيث أعطى كل شيء من أجل الدفاع عن العراق وانتهى عطاؤه بالشهادة".

واضافت "ومن هذا المنطلق سيكون يوم غد الاثنين عطلة رسمية في البصرة إكراما لروحه".

يشار إلى أنه في فجر يوم الثاني من كانون الثاني/ يناير 2020 تم اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني، بغارة جوية نفذتها طائرة مسيرة امريكية بالقرب من مطار بغداد الدولي.

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