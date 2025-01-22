بينها العاصمة بغداد .. سبع محافظات عراقية تعطل الدوام الاحد المقبل

شفق نيوز/ قرر مجلس محافظة البصرة، الأربعاء، تعطيل الدوام الرسمي يوم الأحد المقبل بمناسبة وفاة الامام موسى بن جعفر.

وأعلن مجلس محافظة كربلاء في بيان اليوم، تعطيل الدوام الرسمي بالموعد ذاته للمناسبة نفسها.

و قرر مجلس الوزراء وحكومات محلية في بغداد وأربع محافظات، امس الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي يوم الأحد المقبل لإحياء "الزيارة الرجبية".

وفي وسط وجنوب البلاد، قررت الحكومات المحلية في محافظات، ذي قار، والمثنى، وواسط، وميسان، تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة ليوم الأحد أيضاً.

وفي 25 من شهر رجب كل عام، يحيى المسلمون الشيعة طقوس ذكرى وفاة الإمام الكاظم (سابع أئمة أهل البيت لدى الشيعة).

وتتضمن الطقوس السير على الأقدام من مناطق بغداد المختلفة والمحافظات باتجاه منطقة الكاظمية شمالي العاصمة؛ حيث مرقد الإمام الكاظم.