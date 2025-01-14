البصرة تعاني انتشار "الكلاب السائبة".. وكركوك تباشر بعمليات قتل "المسعورة"

شفق نيوز/ كشف مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة، يوم الثلاثاء، عن تفشي حالات الإصابة بعضات الكلاب السائبة في المحافظة، فيما باشرت كركوك، بنقل الكلاب إلى المحمية وقتل المتوحشة والشرسة منها.

وقال مدير المكتب مهدي التميمي، لوكالة شفق نيوز، إن "مشاهداً مأساوية متكررة يدفع ثمنها الأطفال والنساء جراء عضات الكلاب السائبة جراء تفشي هذه الظاهرة والتي تشير الإحصائيات الأولية وصول أعدادها إلى أرقام مرعبة وبعشرات الآلاف".

وأضاف التميميّ، أن "الأمر يستدعي وجود خلية دائمية لمكافحة هذا الملف الخطير حفاظاً على الأطفال وعلى الصحة العامة"، مطالباً الحكومة المحلية بـ "اتخاذ إجراءات عاجلة ودعم أكبر للمستشفى البيطري في البصرة".

وشهد يوم أمس الاثنين، تسجيل حالة عضة كلب لطفل يبلغ من العمر 8 سنوات في قضاء شط العرب غرب البصرة، إصابته بجروح خطيرة نقل على إثرها للمستشفى.

في المقابل، قال قائممقام قضاء كركوك فلاح خليل يايجلي، لشفق نيوز، إن "اللجنة الخاصة بنقل ومكافحة ظاهرة انتشار الكلاب السائبة باشرت اليوم، بحملة واسعة تشمل عدد من الأحياء في كركوك وتشمل نقل الكلاب غير المسعورة إلى المحمية لغرض تقليل اعدادها كونها تشهد انتشاراً غير مسبوق".

وأشار يايجلي، إلى أن "الكلاب المسعورة والمتوحشة يتم قتلها لأنها تشكل خطراً على حياة الإنسان، فيما يتم نقل الكلاب الأخرى إلى محمية كركوك لتكون جزء من الكلاب الموجودة فيها والتي يتجاوز عددها الـ 400 كلب وكلبة وتلقى الرعاية فيها".

ويشكو أهالي كركوك من انتشار وزيادة أعداد الكلاب السائبة في مركز المحافظة، حيث قالوا، لوكالة شفق نيوز، إنها تنتشر بصورة كبيرة، وهي بزيادة يوم بعد آخر، وتهاجم الطلبة اثناء ذهابهم الى المدارس.

هذا وأفاد مصدر طبي في كركوك، (السبت 11 كانون الثاني/ يناير 2025) بوفاة تلميذ في الصف الثالث الابتدائي إثر تعرضه لهجوم من كلب سائب أثناء عودته من أداء الامتحان شمال المحافظة.

يُذكر أن حادثة مشابهة وقعت في (5 كانون الثاني/ يناير 2025)، عندما هاجم كلب سائب طفلاً يبلغ من العمر أربع سنوات وسط قضاء الدبس (55 كم شمال غربي كركوك).

وأعلنت قائممقامية محافظة كركوك، شباط/ فبراير 2024، المباشرة بعمليات نقل الكلاب السائبة إلى أول محمية لها في تاريخ العراق باستثناء اقليم كوردستان، مشيرة إلى قطع نسل الذكور منها بدلا من قتلها وذلك حفاظاً على حياة السكان.