البصرة.. تظاهرات للمطالبة بكشف حقيقة وفاة الطبيبة بان زياد

شفق نيوز- البصرة

شهدت محافظة البصرة، يوم الأربعاء، وقفة احتجاجية شارك فيها العشرات من المواطنين والناشطين، مطالبين بكشف الحقائق الكاملة لوفاة الطبيبة بان زياد، وسط تصاعد المطالبات بعدم إغلاق الملف قبل صدور التقرير الطبي العدلي.

وقال عدد من المتظاهرين لوكالة شفق نيوز: إن "محاولات تسجيل الحادثة على أنها انتحار تمثل إجحافًا بحق الضحية وتجاوزًا على العدالة، وإن المطلوب هو تقرير طبي نزيه يضع النقاط على الحروف ويكشف للرأي العام ما جرى فعلًا".

وأكدوا أن "الشارع البصري يرفض أي ضغوط أو تدخلات من جهات سياسية أو نافذة في مسار التحقيق".

ودعا المشاركون إلى إظهار جميع الأدلة المتعلقة بالقضية وتمكين المجتمع من الاطلاع على تفاصيلها، مشددين على أن "التعتيم على الحقائق يقوّض الثقة بالمؤسسات الرسمية، وأن الإنصاف لن يتحقق إلا عبر كشف الحقيقة كاملة وضمان حقوق ذوي الطبيبة بان في معرفة ملابسات الحادثة بعيدًا عن أي تأثيرات خارجية".

يذكر أن مصدراً أمنياً في محافظة البصرة أقصى جنوب العراق أفاد لوكالة شفق نيوز، يوم الاثنين الماضي، بانتحار طبيبة نفسية، دون الكشف عن أسباب الانتحار.

وبحسب متابعين، تعد الطبيبة الراحلة "بان زياد طارق" من الوجوه الشابة البارزة في مجال الطب النفسي، وكانت قد شاركت مؤخراً في مؤتمر علمي قدّمت خلاله محاضرة نالت استحسان الحاضرين، غير أن وفاتها المفاجئة، وظروف العثور على جثمانها، خلّفت صدمة واسعة وسط زملائها والرأي العام، في ظل تضارب الروايات بشأن الحادثة.

وكان محافظ البصرة أسعد العيداني، أكد سابقا لوكالة شفق نيوز، أن تحقيقًا أجرته الجهات الأمنية المختصة في مديرية جرائم البصرة، أظهر أن الحادثة قد تكون عملية انتحار، لكننا بحاجة لإثبات ذلك بشكل قاطع، حيث ننتظر نتائج التحاليل والتسجيلات الموجودة في جهاز الدكتورة، كونها طبيبة نفسية وغالبًا ما تسجل الأحاديث، وقد اطلع القضاء على هذه المواد، وحتى اللحظة لا توجد مؤشرات تدل على أنها جريمة قتل، وفي حال ظهرت معطيات مغايرة فسيتم تعديل مسار التحقيق".

وأضاف أن "التحقيقات لم تثبت حتى الآن أي ضغوط أو تدخلات خارجية، كما لم تتوفر أدلة على وجود قاتل، رغم الجدل الواسع الذي أثارته القضية في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يتطلب التحقق بدقة من كل المعطيات قبل إعلان النتائج".

وأوضح العيداني أن "بعض الاتهامات طالت شقيق الدكتورة، غير أن جميع الأدلة الجنائية الحالية لا تثبت أي علاقة له بالحادثة، ونؤكد مجددًا أن تقرير الطبيب الشرعي الذي سيصدر الأحد المقبل سيكون الفيصل في استكمال الصورة النهائية للتحقيق".