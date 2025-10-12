البصرة.. تظاهرات في 3 مناطق احتجاجاً على ملوحة المياه (صور وفيديو)

شفق نيوز- البصرة

تتواصل التظاهرات الشعبية في محافظة البصرة، مساء اليوم الأحد، لليوم الثالث على التوالي في مناطق التميمية والحيانية والعشار، حيث شهدت الشوارع الرئيسة حرق إطارات وقطعاً جزئياً للحركة المرورية، احتجاجاً على تفاقم أزمة ملوحة المياه.

وقال المتظاهر علاء التميمي، لوكالة شفق نيوز: "خرجنا اليوم كما في الأيام الماضية بسبب ارتفاع نسبة الملوحة في مياه الإسالة وعدم اتخاذ الجهات المعنية حلولاً جذرية، فالوضع أصبح لا يُحتمل، والمواطنون يعانون من انعدام المياه الصالحة للشرب والاستخدام اليومي".

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن شارع القائد في حي الحسين بمركز محافظة البصرة شهد، يوم أمس، قطعاً للحركة المرورية باستخدام الإطارات المحترقة، ما أدى إلى توقف المركبات في الاتجاهين.

وأضاف أن قوة أمنية فضت التظاهرة بالقوة وفرقتها بعد ملاحقة المتظاهرين في شوارع المنطقة، وأعادت فتح الشارع أمام حركة المركبات، مشيراً إلى أن الاحتجاجات جاءت على خلفية تفاقم أزمة ملوحة المياه في المنطقة، التي أثّرت على الأحياء السكنية منذ أيام.

ونقل المراسل حديث العديد من المتظاهرين الذين أكدوا: "أقدمنا على إشعال الإطارات وقطع الطريق احتجاجاً على تفاقم أزمة الملوحة في مياه الإسالة، والتي تسببت بمعاناة واسعة في الأحياء السكنية بهذه المنطقة منذ أيام".

وأشاروا إلى أن "الأهالي يطالبون الحكومة المحلية باتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين نوعية المياه، وضمان وصولها صالحة للاستخدام اليومي، مؤكدين استمرار احتجاجهم لحين الاستجابة لمطالبهم".