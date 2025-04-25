البصرة.. تظاهرات حاشدة للمطالبة بتوفير الخدمات ومعالجة تلوث المياه (فيديو)

شفق نيوز/ انطلقت تظاهرة كبيرة، يوم الجمعة، في قضاء المدينة شمالي محافظة البصرة، للمطالبة بالخدمات ومعالجة مشاكل تلوث المياه والطمر الصحي.

وقال ممثل التظاهرة عبد الغفار العوضي، لوكالة شفق نيوز، إن "الجماهير قالت كلمتها اليوم، بعد خروجها بشكل متكرر بتظاهرات سابقة لم تجد أي ٱذان صاغية من الحكومة المحلية للبصرة سوى وعود هنا وهناك لم تطبق على أرض الواقع، وأبرز المطالب كانت تلوث المياه الذي تسبب بأمراض وتلوثات كبيرة لأهالي القضاء".

وأضاف أن "المطالب التي قدمت للحكومة المحلية هي إيجاد حل عاجل لتلوث مياه نهر الفرات حيث أصبحت مياهه آسنة ومنها يضخ الماء إلى البيوت، مما سبب أمراضاً متعددة بشهادة أهل الاختصاص"، موضحا أن "سبب التلوث هو فتح قنوات الصرف الصحي في قضاء المدينة وناحية عز الدين سليم بشكل مباشر على حوض النهر ومن دون معالجة".

وتابع أن "المناطق غير المخدومة في قضاء المدينة نسبتها 75% لم تشملها الخدمات منذ عام 2003، ولحد الآن يعيش أهلها معاناة كبيرة وخاصة في فصل الشتاء حيث تعتبر مناطق منكوبة، بالإضافة إلى تلوث الهواء بسبب انبعاث الغازات من آبار النفط، وتلوث المياه القاتل، أصبحت مواقع الطمر الصحي تشكل كارثة بيئية".