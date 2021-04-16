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البصرة تطوي صفحة نزاع عشائري عمره ربع قرن

Category: مجتـمع

Date: 2021-04-16T21:19:11+0000
البصرة تطوي صفحة نزاع عشائري عمره ربع قرن

شفق نيوز/ أعلن قائد عمليات البصرة، اللواء اكرم صدام، يوم الجمعة، حل نزاع عشائري كان مستمرا منذ تسعينيات القرن الماضي.

وقال صدام لوكالة شفق نيوز، إن "قيادة عمليات البصرة وبرعاية الحكومة المحلية في المحافظة تدخلت لحل نزاع عشائري مستمر القتال فيه بين الحين والآخر منذ عام 1997، أي منذ قرابة ربع قرن"، لافتا إلى أن "النزاع كان بين عشيرتي الگرامشة والفريجات".

وأضاف، أن "النزاع وقع في القرن الماضي بسبب خلاف على علوة خضار، واستمر إلى الوقت الحالي، وتسبب بازهاق العديد من الأرواح، فضلا عن دخول العشرات بسببه الى السجن".

وتابع صدام، أن "الصلح تم اليوم بين الطرفين ووقع اتفاق على حصول صلح عشائري (مشية) يوم الخميس المقبل يتم بموجبه دفع الفصل العشائري".

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