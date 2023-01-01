البصرة تطور محطات وقودها لاستقبال ضيوف خليجي

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النفط العراقية، يوم الاثنين، الانتهاء من تأهيل وتطوير محطات تعبئة الوقود في محافظة البصرة، واستكمال تجهيزها بأنواع الوقود مساهمة منها في تقديم أفضل الخدمات لضيوف وجمهور خليجي 25 .

ونقل بيان عن الوزارة، ورد إلى وكالة شفق نيوز، عن مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية وعضو فريق الجهد الخدمي والهندسي حسين طالب، قوله، إن وزارة النفط تولى أهتماماً استثنائياً للدعم الحكومي لمحافظة البصرة واللجنة المنظمة لبطولة خليجي 25 التي تهدف إلى توفير الخدمات المتكاملة لضيوف وجمهور البطولة، مبيناً أن الوزارة شكلت لجان متخصصة بتوجيه من نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني وبمتابعة من قبل وكيل الوزارة لشؤون التوزيع والتصفية.

واشار طالب إلى أن لجاناً متخصصة واخرى تفتيشية من شركة توزيع المنتجات النفطية تشرف على عملية تأهيل وتوفير المنتجات النفطية والوقود والخدمات في جميع المحطات الحكومية والقطاع الخاص، من أجل تحقيق انسيابية عالية في عملية تجهيز مركبات الزائرين والضيوف بالوقود، فضلاً عن تجهيز المولدات الحكومية والاهلية، والمساهمة الطوعية في القطاع الخدمي والهندسي، بتأهيل الطرق والساحات العامة والحدائق وتجميل المحافظة.

وتحتضن مدينة البصرة أقصى جنوبي العراق يوم السادس من كانون الثاني الجاري، بطولة الخليج لكرة القدم بنسختها 25 ، فيما بدأ ضيوف البلدان الخليجية بالتوافد إلى المدينة منذ أيام.