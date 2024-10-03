البصرة تطمئن سكانها و تفند انباء استهداف مفاعل بوشهر النووي الإيراني

شفق نيوز/ فنّدت اللجنة الامنية في مجلس محافظة البصرة، يوم الخميس، الأنباء المتداولة والرسائل التحذيرية على مواقع التواصل الاجتماعي التي تتحدث عن استهداف اسرائيل لمفاعل بوشهر النووي الإيراني، واصفة تلك الأنباء بأنها "مغلوطة وغير صحيحة"، داعية المواطنين بالاعتماد على وسائل الإعلام المهنية المعتمدة.

وصرّح رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة البصرة عقيل الفريجي في بيان اليوم، بأن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت رسائل تحذير تحمل معلومات غير دقيقة تتحدث عن استهداف مفاعل بوشهر النووي الإيراني ، موجهة إلى مواطني البصرة تحديدا".

واعتبر أن "الغرض من تلك الرسائل إشاعة الفوضى والذعر بين المواطنين، مستغلة بذلك سرعة انتشار الرسائل والمنشورات العشوائية في ظل التوترات الإقليمية الدائرة حاليا في المنطقة".

وتابع الفريجي بالقول "اننا هنا نؤكد ان تلك المعلومات غير صحيحة ولم ترد إلينا إشارات امنية بذلك الخصوص ، وهي تندرج ضمن حملة اشاعات مجهولة المصدر"، مردفا "نطمئن المواطنين بشكل قطعي على عدم وجود هكذا أمر".