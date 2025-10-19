البصرة تطلق أكبر مشروع لتحلية مياه البحر بتقنية التناضح العكسي

شفق نيوز- البصرة

وضع رئيس الحكومة المحلية في محافظة البصرة أسعد العيداني، يوم الأحد، الحجر الأساس لمشروع تحلية مياه البحر بتقنية التناضح العكسي (RO)، الذي يُعد من أكبر المشاريع الخدمية في المحافظة، ويهدف إلى تزويد نحو 300 ألف نسمة بمياه شرب نقية، في إطار الجهود الحكومية الرامية لمعالجة أزمة الملوحة المزمنة التي تعاني منها مناطق واسعة من المحافظة.

وقال العيداني لوكالة شفق نيوز، إن "المشروع يمثل خطوة استراتيجية لتأمين مياه صالحة للشرب للمواطنين في البصرة، وسيسهم في إنهاء معاناة الأهالي من ملوحة المياه وتذبذب الإمدادات في بعض مناطق المحافظة، عبر اعتماد تقنية حديثة تواكب المعايير العالمية في تحلية مياه البحر".

وبحسب العيداني، فإن "المشروع سيقام على مساحة 50 ألف متر مربع بالقرب من مخازن الكزيرة، ويضم محطة سحب بسعة 8 آلاف متر مكعب في الساعة، ومحطة تحلية رئيسية بطاقة إنتاجية تصل إلى 3 آلاف متر مكعب في الساعة من المياه الصالحة للشرب، وقد صُممت المحطة لمعالجة مياه ذات ملوحة تصل إلى 35 ألف جزء في المليون".

كما "تبلغ مدة تنفيذ المشروع 700 يوم، ويتضمن مراحل التصميم والتوريد والتنفيذ والتشغيل، إضافةً إلى أعمال الصيانة التي ستستمر لمدة خمس سنوات بعد الإنجاز"، وفقا لرئيس الحكومة المحلية.

وشهدت محافظة البصرة، خلال الأيام الماضية، تظاهرات شعبية في مناطق التميمية والحيانية والعشار، حيث شهدت الشوارع الرئيسة حرق إطارات وقطعاً جزئياً للحركة المرورية، احتجاجاً على تفاقم أزمة ملوحة المياه.

فيما أمهل أهالي قضاء شط العرب شرقي محافظة البصرة أقصى جنوب العراق، الحكومة المحلية مهلة 4 أيام لإيجاد حلول جذرية للحد من أزمة ملوحة المياه التي تفاقمت خلال الأيام الأخيرة.