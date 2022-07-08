البصرة تشرع بوضع خطة لتوحيد أسعار الأدوية في جميع الصيدليات العراقية

شفق نيوز/ أعلنت نقابة الصيادلة في البصرة، يوم الجمعة، وضع خطة زمنية لتوحيد أسعار الأدوية في جميع صيدليات ومذاخر المحافظات العراقية.

وقال نقيب الصيادلة عبدالله كامل، لوكالة شفق نيوز، إن "مشروع تسعيرة الأدوية أطلقته وزارة الصحة بالتعاون مع نقابة الصيادلة في العراق، قبل 4 سنوات لكنه كان متعثرا وبطيئا".

وأضاف، أن "بدء العمل في المشروع سيكون من منتصف شهر أيلول للعام الماضي، حيث تم تسعير قرابة 4200 وجبة ومادة دوائية في المرحلة الأولى من المشروع، والعمل مستمر لتسعير باقي الأدوية التي تصل أعدادها في الأسواق إلى 30 ألف علاج".

وأوضح كامل، أنه "تم تغيير التسعيرة بعد تغيير سعر صرف الدولار، حيث كان في حينها بـ 1200 دينار، أما الآن فسعر الصرف 1470 دينارا"، مبينا أنه "سيتم تسعير الأدوية المسجلة في وزارة الصحة، كما سيتم اعتماد هذه التسعيرة على باقي الأدوية الموجودة في إقليم كوردستان، حيث ستوحد الأسعار في جميع صيدليات المحافظات العراقية".

وتابع، أنه "تم وضع خطة زمنية للبدء بمتابعة تطبيق هذا البرنامج، وستكون هناك متابعة لمدى التزام الصيدليات والمذاخر بهذه التسعيرة، ومن المقرر أن يتم تسعير نحو %50 من الأدوية خلال هذه السنة أو السنة القادمة".

ويعاني أغلب العراقيين من أسعار الأدوية المرتفعة التي يتمّ بيعها في الصيدليات الخاصة، في وقت تعاني فيه المستشفيات العراقية من نقص حاد بالأدوية، ويتحمّل المراجعون كلفة شراء الأدوية من الصيدليات الخارجية بمبالغ عالية جداً.

وشهدت أسعار الأدوية خلال العام الحالي في العراق ارتفاعا كبيرا، عقب إقرار السلطات المالية في البلاد قرار خفض قيمة الدينار أمام الدولار من 1200 دينار للدولار الواحد إلى 1450، لكنه الآن فعليا 1480 ديناراً للدولار بسبب المضاربة التي تشهدها سوق العملات الأجنبية في بغداد.

ويقع نحو 70 بالمائة من الأدوية في العراق في خانة الأدوية غير المُسعرة، وهي بالغالب المستوردة من مناشئ أوروبية وغربية مختلفة، فيما الأخرى مسعرة كونها مستوردة وفقا لاتفاقيات وعقود مع وزارة الصحة ببغداد.