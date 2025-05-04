البصرة تسوق أكثر من 500 ألف طير خلال الشهر الماضي

شفق نيوز/ أعلنت مديرية زراعة البصرة، يوم الأحد، عن تسويق أكثر من 500 ألف طير للأسواق المحلية خلال شهر نيسان/ أبريل الماضي، من الحقول المجازة وغير المجازة.

وقال مدير المديرية هادي حسين، لوكالة شفق نيوز، إن "الكميات المسوقة من فروج اللحم، شملت أعداد الطيور المسوقة من الحقول المجازة والبالغة (81600) ومن الحقول غير المجازة والبالغة (438455) دجاجة والموزعة في عموم المحافظة".

وأضاف أن "هناك تزايد مستمر في أعداد الطيور المنتجة خلال الفترة الأخيرة وذلك نتيجة لاستقرار أسعار اللحوم البيضاء في الأسواق المحلية، و كوادرنا مستمرة بمتابعة عمل حقول الدواجن وتقديم أهم الارشادات اللازمة لاصحابها من أجل تجنب الأمراض وديمومة العمل وزيادة الإنتاج".